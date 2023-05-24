Москва, 24 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. 24 мая в России и других славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен к церковному Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности.

Владимир Астапкович/РИА Новости Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Архивное фото

Кирилл и Мефодий в IX веке перевели богослужебные книги с греческого языка и создали корпус текстов, заложив таким образом основу для всех славянских языков. В 863 году они отправились из Константинополя в Великую Моравию, когда правитель этой страны Ростислав попросил императора Византии прислать в Моравию проповедников христианства.

Праздник начали отмечать в 1803 году в Болгарии. В России традиция была заложена в 1863-м, в год предполагаемого тысячелетия с момента создания славянской азбуки. Тогда же Синод Русской православной церкви установил день почитания Кирилла и Мефодия.

День славянской письменности и культуры вновь стали отмечать в 1985 году. В 1991 году праздник получил статус государственного.

Ежегодно в День славянской письменности и культуры в городах России проходят фестивали, выставки и научные конференции, мероприятия в школах и вузах. В этот же день вручается литературная Патриаршая премия имени Кирилла и Мефодия за вклад в развитие русской литературы.

В 2023 году праздничный гала-концерт пройдет на Красной площади в Москве. Артисты исполнят классические произведения, романсы и арии из опер. Дирижировать Российским национальным молодежным симфоническим оркестром будет Валерий Гергиев. Также выступят Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков и другие солисты.

Помимо России праздник также отмечается в Белоруссии, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Чехии и ряде других стран.