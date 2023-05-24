Мельбурн, Австралия, 24 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Австралийский боксёр Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, одержал победу над австралийцем Бенджамином Боммбером.

DARREN ENGLAND/EPA/ТАСС Боксер Никита Цзю

Поединок в первой средней весовой категории прошёл 24 мая на турнире в Мельбурне. 25-летний Цзю победил своего 21-летнего соперника нокаутом в первом раунде.

Для Цзю это шестая победа в карьере в шести боях. На профессиональном ринге он дебютировал в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала.

Как сообщало ИА Регнум, в марте другой сын Константина Цзю 28-летний Тим Цзю победил техническим нокаутом американца Тони Харрисона в поединке в Сиднее. На кону стояло звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В девятом раунде 12-раундового поединка рефери присудил оппоненту Тима Цзю поражение техническим нокаутом.