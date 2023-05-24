Хельсинки, 24 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Граждане России стали крупнейшей группой мигрантов в Финляндии в прошлом году, обновив 30-летний рекорд, говорится в отчёте статистического ведомства Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Так, в 2022 году в Финляндию переехали 6 003 гражданина РФ.

«Это, безусловно, самый высокий показатель за 30 лет», — отмечает ведомство.

С 1995 по 2021 год число иммигрантов из России не превышало 3 100 человек ежегодно, уточнили в ведомстве.

Другими группами мигрантов стали граждане Швеции (2 599), Индии (2 420), Эстонии (2 387), Филиппин (2 251) и Украины (1 533).

Ранее ИА Регнум сообщало, что на российско-финляндской границе сотрудники пограничной службы России начали аннулировать визы некоторых граждан Финляндии. В общей сложности с 11 мая несколько десятков граждан Финляндии не пропустили через границу России в пограничных пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка) и Нуйямаа (Брусничное).