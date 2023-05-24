Смоленск, 24 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В отношении гражданина России, который выехал из страны, несмотря на запрет, возбуждено уголовное дело о нарушении государственной тайны. Об этом 24 мая сообщает управление ФСБ России по Смоленской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«УФСБ России по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в нарушении требований по защите гостайны», — говорится в сообщении.

Мужчина в течение десяти лет занимал должности в организации с лицензией на работу с гостайной. У него был допуск к информации особой важности, при разглашении которой может быть причинён ущерб политике страны, военной отрасли, сфере науки.

Отмечается, что после увольнения ему на пять лет ограничили право выезда за пределы России. Однако он пренебрёг этой мерой и незаконно выехал из страны на автомобиле в Смоленской области.

В настоящее время подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая в Москве вынесли обвинительный приговор бывшему российскому военнослужащему Артёму Семёнову, обвиняемому в госизмене. Его осудили на 13 лет колонии. Преступление, в котором он обвинён, было совершено до начала спецоперации, а задержали его 30 марта 2022 года.