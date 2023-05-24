Москва, 24 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российская актриса Анна Калашникова сообщила, что стресс сильно сказался на здоровье заместителя министра образования и науки РФ Петра Кучеренко, который скончался 20 мая.

Нина Зотина/РИА Новости Петр Кучеренко

«В разгар пандемии Пётр потерял отца. Для него это была огромная утрата: папа всегда был для Пети большим авторитетом. Они были близки. Петя очень переживал из-за ухода отца», — приводит её слова «МК».

Актриса отметила, что Кучеренко и сам перенёс ковид. Врачи настояли на госпитализации, так как состояние замминистра науки было тяжёлое.

«В результате Пётр провёл две недели в больнице. Последствия ковида до сих пор не изучены. Но всем ясно, что он в том числе даёт осложнения на сердце», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать чиновнику помощь, но спасти его не смогли.

Кремль выразил соболезнования в связи со смертью замминистра науки и высшего образования России.

Пётр Кучеренко был действительным государственным советником РФ 2-го класса. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётной грамотой Совета Федерации РФ.