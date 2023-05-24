Париж, 24 мая, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Правительство Бразилии предлагает создать единую валюту БРИКС, чтобы отказаться от доллара. Об этом сообщает обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

По его словам, дальнейшее использование американского доллара в рамках объединения становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы и Пекина.

Лемуан отметил, что вопрос создания единой валюты приобретает дополнительную актуальность в связи со скорым расширением союза. Автор статьи подчеркнул, что власти Бразилии и ЮАР настаивают на введении общей валюты из-за зависимости от американского доллара.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле. Он призвал страны БРИКС положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.

Между тем глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что сейчас не стоит рассчитывать на создание единой валюты для международных расчётов между странами БРИКС. По его словам, пока эту тему обсуждать преждевременно.