Донецк, 24 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Первое уголовное дело о массовых убийствах жителей Мариуполя передано в Верховный суд ДНР, по нему проходит морской пехотинец ВСУ Валентин Василенко. Об этом 24 мая сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Ранее республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Василенко. Он полностью признал вину.

По версии следствия, Василенко расстреливал людей без предупреждения, выполняя преступные приказы командования ВСУ, которое стремилось посеять панику среди населения.

Василенко был оператором противотанкового ракетного комплекса в 501-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ. Он обвиняется в массовом убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года российские следователи выявили причастных к расстрелам мирных жителей в Мариуполе.

В марте 2022 года в Мариуполе Василенко открыл огонь по группе из шести мужчин. При осмотре оказалось, что они были безоружны. Также обстрелял микроавтобус и в салоне убил шестерых мужчин, женщину и ребёнка. В результате его действий погибли 14 мирных жителей Мариуполя.