Москва, 24 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Денонсирование российской стороной договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива никак не повлияет на политическую или экономическую ситуацию сегодня, так как документ давно потерял смысл, а водные пути, о которых говорится в договоре, находятся в ведении России. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рассмотрении в парламенте денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В качестве своего представителя на обсуждении в парламенте президент назначил замминистра иностранных дел Михаила Галузина. Россия и Украина подписали соглашение об использовании указанных вод в Керчи 24 декабря 2003 года. В нём прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе. В феврале 2023 года Украина со своей стороны денонсировала договор о сотрудничестве в Азовском море.

«Это просто рудимент старого миропорядка, который формировался в совершенно другую политическую эпоху, когда Украина занимала более дружественную позицию по отношению к России. Мы тогда на площадке СНГ строили общие планы, как будут развиваться отношения в торгово-экономической сфере и в сфере транспорта. Сейчас это соглашение физически потеряло смысл. В частности, Азовское море стало внутренним морем России, да и Керченский пролив находится в наших внутренних водах», — отмечает Фельдман.

По мнению политолога, Москва решилась на шаг денонсации договора только сейчас, не потому что имела какие-то надежды на улучшение взаимовыгодных отношений с Киевом, а потому что была занята нормативным обеспечением хода СВО. Однако, существование устаревшего документа требует его упразднения на уровне парламента, что и произойдёт в ближайшее время.

«Это чисто формальный момент. Ничего не изменится после его денонсации, поскольку договор потерял смысл и его пункты давно не соблюдаются, изменились реалии на земле и море, не говоря уже о политическом контексте. Этот документ оставался как памятник истории, когда мы во взаимоотношениях с Украиной пользовались другими принципам, и Киев занимал более дружеств позицию к Москве», — считает политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2023 года Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Также депутаты Верховной рады проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR).

Азовское море стало внутренними водами России после вхождения новых регионов в состав РФ.