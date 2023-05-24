Шахтёрск, ДНР, 24 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Власти Донецкой народной республики (ДНР) внесут Артёмовск в зону ответственности администрации Шахтёрска, сообщил 24 мая мэр Шахтерска Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Артёмовск, Артёмовский район, все ближайшие населённые пункты, а также города Часов Яр, Северск — всё будет в зоне ответственности Шахтерска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы городские администрации», — сказал он ТАСС.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобождённый Артёмовск прибыли сотрудники российской полиции и уже приступили к работе. Сотрудники МВД проверят, остались ли в городе гражданские лица. В дальнейшем в Артёмовск прибудут сотрудники МЧС и начнутся работы по разминированию города.

Также Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из административных зданий Артёмовска и заявил, что теперь открывается плацдарм для освобождения Славянска.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.