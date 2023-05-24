Москва, 24 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. «Имитацией правового поведения» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова заявление Белого дома о том, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16. Об этом она заявила в эфире телеканала «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что в этом нет никакого международного права или следования внутреннему законодательству.

«Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. <…> Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться любимым, а именно инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала», — подчеркнула она, добавив, что все прекрасно понимают, что Вашингтон ведёт гибридную войну против региона в целом, так как видно, как США не щадит никого.

Захарова отметила, что это не только противостояние России, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова назвала поставки Киеву истребителей F-16 очередным этапом эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте, последствия которых Запад не осознаёт.

Она отметила, что поставки западными странами Украине новых типов вооружений могут лишь привести к эскалации конфликта и новым жертвам на Украине, но не отменят целей спецоперации России.

Первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад поставляет на Украину всё более опасное вооружение потому, что не считает возможным переход конфликта в ядерную стадию и что такое мнение западных политиков ошибочно.

США с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте.

23 мая в Пентагоне сообщили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться «в долгосрочной перспективе» и что участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ они принимать не будут.