Москва, 24 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Польскую кампанию по героизации послевоенного подполья, которое совершало многочисленные убийства, ждёт плачевный конец. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Польским Институтом национальной памяти развёртывается активная работа по героизации участников послевоенного подполья», — сообщила дипломат в ходе брифинга.

Она уточнила, что так называемые «проклятые солдаты» не хотели возвращаться к мирной жизни и «запятнали» себя убийствами сотрудников правоохранительных органов Польши и СССР, красноармейцев и мирного населения.

В марте ЦБ Польши выпустил коллекционную монету с изображением руководителя бандеровского формирования, орудовавшего в послевоенные годы на польско-словацком приграничье, Юзефа Курася.

Представитель российского ведомства подчеркнула, что польская кампания по оправданию бандформирований и переписыванию истории «закончится плачевно».

Ранее представитель МИД России отреагировала на слова заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика об ущербе от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Она напомнила «необразованным» о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановлении государства после Второй мировой.