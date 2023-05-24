Путин наградил замглавы МИД Панкина орденом Александра Невского
Москва, 24 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел Александра Панкина орденом Александра Невского, указ был опубликован 24 мая на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Панкина Александра Анатольевича — заместителя министра иностранных дел РФ», — сказано в тексте документа.
Также в тексте указа с аналогичным пояснением сообщается о награждении Орденом Почёта посла России в Румынии Валерия Кузьмина. Награды и почётные звания присвоены также и ряду других граждан.
23 мая Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провёл церемонию вручения государственных наград. В частности, ордена Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручён председателю ЛДПР Леониду Слуцкому и инструктору-космонавту-испытателю Олегу Новицкому.
В ходе церемонии президент заявил об «особом моменте мощной консолидации» и обострения национального чувства российского народа. «Россия переживает нелегкие времена, но сейчас мощный момент консолидации, желание укрепить основы духовности, создать условия развития экономики», — сказал Владимир Путин.