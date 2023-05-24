Москва, 24 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел Александра Панкина орденом Александра Невского, указ был опубликован 24 мая на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Панкина Александра Анатольевича — заместителя министра иностранных дел РФ», — сказано в тексте документа.

Также в тексте указа с аналогичным пояснением сообщается о награждении Орденом Почёта посла России в Румынии Валерия Кузьмина. Награды и почётные звания присвоены также и ряду других граждан.

23 мая Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провёл церемонию вручения государственных наград. В частности, ордена Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручён председателю ЛДПР Леониду Слуцкому и инструктору-космонавту-испытателю Олегу Новицкому.

В ходе церемонии президент заявил об «особом моменте мощной консолидации» и обострения национального чувства российского народа. «Россия переживает нелегкие времена, но сейчас мощный момент консолидации, желание укрепить основы духовности, создать условия развития экономики», — сказал Владимир Путин.