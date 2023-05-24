Ростов-на-Дону, 24 мая, 2023, 14:27 — ИА Регнум. На границе Ростовской области и ДНР при попытке незаконно пересечь пункт пропуска Весело-Вознесенка погиб неизвестный мужчина, сообщает 24 мая ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Отмечается, что мужчина переходил границу в неположенном месте и был зафиксирован средствами контроля.

В сообщении говорится, что неизвестный погиб, когда его пытались задержать пограничники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее житель Краснояружского района Белгородской области потерял ногу в результате того, что наступил на мину.

Инцидент произошёл в ночь на 20 мая на расстоянии 300 метров от границы с Украиной.