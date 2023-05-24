Бийск, Алтайский край, 24 мая, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Ученик шестого класса найден мёртвым в квартире в городе Бийске Алтайского края, сообщило 24 мая местное издание «Бийский рабочий».

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

В публикации говорится, что тело мальчика на домашнем турнике обнаружили его родственники. Причины случившегося пока неизвестны.

Сейчас обстоятельства смерти школьника выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, трагедия с ещё одним школьником произошла 19 мая в подмосковном Раменском. По предварительным данным, 11-летнего мальчика заперли в сарае его товарищи, решив таким образом подшутить. Семейная пара, оказавшаяся поблизости от места происшествия, сообщила, что несколько детей, подбежавших к ним с испуганными лицами, попросили о помощи.

Взрослые попытались спасти ребёнка, стараясь разрушить лопатой постройку, однако огонь был слишком сильным. Когда в сарай удалось проникнуть, мальчик уже сильно обгорел, спасти его не удалось. По данному факту Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев. Ведётся работа и с детьми, принимавшими участие в произошедшем. У них изъяли телефоны.