Вена, 24 мая, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Главной проблемой для стран Запада стало активное производство в России танков Т-90М и усовершенствование их предшественников. Об этом написало австрийское издание Exxpress.

Стрингер/ТАСС Танк Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции

«Главной проблемой на Западе сейчас является ускоренное производство в России танков Т-90М», — сообщает издание.

Отмечается, что в России также приступили к оснащению своей техники термическим камуфляжем, из-за чего боевые машины трудно увидеть с большого расстояния.

«В результате даже старые Т-62 и Т-55, к которым на Западе не относятся серьёзно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — говорится в материале.

Авторы статьи полагают, что российскую бронетехнику в настоящее время редко используют для прорыва на территорию противника. Вместо этого её применяют в первую очередь в качестве огневой поддержки для поражения позиций ВСУ точным огнём, говорится в материале.

Издание сделало вывод, что западные страны надеялись сломить военную промышленность России санкциями, но они просчитались.

Как передавало ИА Регнум, для использования в зоне специальной военной операции российская армия получила несколько сотен новейших танков, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М.

Поставленная с конвейера техника по своим боевым характеристикам «наголову превосходит танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем», подчеркнул источник.