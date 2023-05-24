Белгород, 24 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Не менее 500 домов повреждены в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области. Об этом 24 мая сообщил журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Разбитые окна

По его словам, только в Грайвороне, по предварительным подсчётам, повреждения в разной степени получили около 200 зданий: жилые дома, административные, хозяйственные и производственные здания.

Он отметил, что самые большие разрушения — в селе Козинка. Там диверсанты загоняли технику во дворы и окапывались.

«Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено», — сказал Бондарев.

Также он добавил, что в детском саду на Замостье до сих пор в окне находится боевая часть ракеты РСЗО «Ураган».

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.

23 мая в Минобороны России сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов.

В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб один мирный житель, всего ранения получили 13 человек.