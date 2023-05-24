Москва, 24 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В рамках специальной военной операции России ведётся очень сложная и напряжённая работа и постоянно возникают рабочие вопросы, которые получают ответы, заявил 24 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Российский военнослужащий в зоне проведения СВО

Так он ответил на вопрос о попытках диверсионных групп ВСУ прорваться на территорию России.

«Наши военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу. В рамках СВО ведётся сложная, напряженная работа. Возникают вопросы, это нормальная ситуация», — сказал Песков.

Диверсанты проникли в Белгородскую область 22 мая. В результате атаки ДРГ 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. В регионе в период с 22 по 23 мая был введён режим контртеррористической операции, Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Контртеррористическую операцию вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 террористов.

Также сообщалось и о ещё нескольких попытках диверсионных групп ВСУ прорваться на территорию России. Они были пресечены.