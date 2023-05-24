Москва, 24 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Звание заслуженного артиста России президента РФ Владимир Путин присвоил музыканту, экс-вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Соответствующий документ опубликован 24 апреля на сайте правовой информации.

Александр Рюмин/ТАСС Валерий Кипелов

«Присвоить почётные звания: «Заслуженный артист РФ»… Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в одном из разделов указа.

Валерий Кипелов родился в Москве в июле 1958 года, с 1970-х он выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году совместно с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария», с 2002 года Кипелов стал руководителем и вокалистом группы «Кипелов».

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент России присвоил звание народного артиста России актёру, режиссёру, гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Угольников дебютировал в кино в фильме «Гулять так гулять. Стрелять так стрелять…». Также он известен по ролям в таких картинах, как «Ширли-мырли», «В круге первом», «Призрак», «Салют-7».