Вашингтон, 24 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Экс-спецпредставитель Соединённых Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что конфликт на территории Украины не завершится после возможного контрнаступления ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Он подтвердил, что контрнаступление планируется.

«Но это не конец. Не думайте, что всё закончится после этого», — отметил он в интервью украинскому СМИ, добавив, что Украине придётся продолжать войну ещё в течение длительного времени и к этому нужно быть готовыми.

Он напомнил, что в 2024 году в США будут проходить президентские выборы, поэтому власти Соединённых Штатов будут отвлекаться на свои дела.

«Поэтому, я думаю, что контрнаступление повлечёт очередной поток помощи именно в этом году, чтобы в следующем году не нужно было через это проходить во время наших президентских выборов», — приводит СМИ его слова.

Как передавало ИА Регнум, с конца лета 2022 года число раненых и погибших солдат ВСУ резко увеличилось. Потери в рядах военнослужащих являются самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, уверен обозреватель Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей. По данным источника издания, 40-60% солдат ВСУ, которые проходили обучение во Франции, не выходят на связь. Отмечается, что они, вероятнее всего, погибли в бою.

В материале The Hill говорится о том, что финансирование Украины временно может приостановиться на неопределённый срок по причине судебных разбирательств из-за потолка госдолга США.

19 мая глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев призывает своих союзников с Запада не ждать слишком многого от контрнаступления украинских войск и не считать его решающим для исхода конфликта. Также она призвала не раздувать значимость этого наступления, так как их, по её мнению, может понадобиться несколько.

Во Франции призвали остановить идущий не по сценарию Запада конфликт на Украине. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо 21 мая заявил об этом после недавних успехов российской армии в Донбассе.