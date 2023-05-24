Белгород, 24 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили на подлёте к Белгороду беспилотник, сообщил 24 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлёте к городу», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, уточнил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что в ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились.

В Грайворонском округе был поврежден газопровод, огнеборцы ликвидируют небольшой пожар. В течение суток специалисты намерены завершить восстановительные работы на объекте.