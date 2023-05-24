Москва, 24 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составили 50 тыс. человек. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«В Бахмуте мы уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу», — сказал Пригожин.

По его словам, ВСУ потеряли 50 тыс. человек убитыми, ещё 50-70 тыс. украинских солдат получили ранения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском. Освобождение города подтвердили и в Минобороны РФ. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

Участников штурма, а также военнослужащих, обеспечивавших прикрытие с флангов и поддерживавших наступление, поздравил президент России Владимир Путин. Отличившихся бойцов представят к наградам.