Названо число уничтоженных боевиков ВСУ в Артёмовске
Пригожин заявил об уничтожении 50 тыс. боевиков ВСУ в Артёмовске
Москва, 24 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составили 50 тыс. человек. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.
«В Бахмуте мы уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу», — сказал Пригожин.
По его словам, ВСУ потеряли 50 тыс. человек убитыми, ещё 50-70 тыс. украинских солдат получили ранения.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском. Освобождение города подтвердили и в Минобороны РФ. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.
Участников штурма, а также военнослужащих, обеспечивавших прикрытие с флангов и поддерживавших наступление, поздравил президент России Владимир Путин. Отличившихся бойцов представят к наградам.