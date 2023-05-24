Москва, 24 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России — это абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, заявила 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что в ЕС уже сами признают, что арсенал средств давления на Мосвку исчерпан.

«Признают, что ударили по самим себе. Наша экономика выстояла», — добавила дипломат.

Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры, а главное — Москва продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, подытожила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая чешское издание Tiscali написало, что, вводя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, Запад переоценил свои возможности и проиграл: российская экономика не разрушилась, а переориентировалась на юг и восток. Параллельно Запад ведёт экономическую войну с Россией, бойкотируя импорт и экспорт, замораживая активы, стремясь нанести вред российскому рынку и «образумить Кремль».