Москва, 24 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против России — это абсурд, Москва адаптировалась к новой реальности, заявила 24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова
Иван Шилов ИА REGNUM
Мария Захарова

«Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что в ЕС уже сами признают, что арсенал средств давления на Мосвку исчерпан.

«Признают, что ударили по самим себе. Наша экономика выстояла», — добавила дипломат.

Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры, а главное — Москва продолжит наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, подытожила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая чешское издание Tiscali написало, что, вводя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, Запад переоценил свои возможности и проиграл: российская экономика не разрушилась, а переориентировалась на юг и восток. Параллельно Запад ведёт экономическую войну с Россией, бойкотируя импорт и экспорт, замораживая активы, стремясь нанести вред российскому рынку и «образумить Кремль».