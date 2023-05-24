Тверь, 24 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Тверское предприятие ООО «Формула жизни» благодаря государственной финансовой поддержке по программе «Импортозамещение» начало реализацию нового проекта по созданию отечественного производства подсластителей в таблетированной форме.

Пресс-служба правительства Тверской области В Верхневолжье начали выпуск подсластителей по программе импортозамещения

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, проект отвечает ключевым задачам, поставленным губернатором Игорем Руденей, — открытие в регионе импортозамещающих производств, сохранение и создание новых рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов. Для этих целей в регионе действует программа «Импортозамещение», поддержку по которой предоставляет Фонд развития промышленности Тверской области.

ООО «Формула жизни» входит в группу компаний «Диадар» и занимается производством продукции диетического и диабетического питания, в том числе для федеральных торговых и аптечных сетей. В планах предприятия — занять минимум 20% в рыночном сегменте таблетированных подсластителей России и заменить аналогичную продукцию немецкого производителя.

Благодаря государственной поддержке ООО «Формула жизни» приобрело специализированное оборудование для производства подсластителей — роторный таблеточный пресс, мультимельницу, автоматическую линию упаковки, пресс-формы для литья дозаторов и ленточных смесителей. На данный момент оборудование уже установлено, на нем выпущена пилотная партия продукции.

Запуск первой производственной линии ООО «Формула жизни» состоялся в декабре 2014 года. Первым продуктом компании стали батончики мюсли EGO, которые были впервые произведены на территории России, а сам завод признан европейским аудитом лучшей производственной площадкой страны по производству данного вида продукции.