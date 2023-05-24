Москва, 24 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Обучение в Вооруженных силах России с начала спецоперации на Украине прошли свыше 120 тысяч военных специалистов, порядка пяти тысяч специалистов были подготовлены для применения высокотехнологичных образцов военной техники. Об этом 24 мая заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих», — отметил он, добавив, что непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей было подготовлено свыше 21 тысячи специалистов, в том числе порядка пяти тысяч специалистов были подготовлены к применению высокотехнологичных образцов, таких как БМП-2М с боевым модулем «Бережок», танков Т-90М «Прорыв», БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу пообещал оперативную и предельно жёсткую реакцию на попытки прорыва украинских формирований на территорию России, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.

22 мая группа украинских диверсантов атаковала Белгородскую область, обстреляв там жилые дома, административные здания и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Минобороны, было уничтожено более 70 террористов. В результате этой атаки 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб.