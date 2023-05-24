Москва, 24 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Инициатива о введении штрафа за нарушение тишины в дневное время неплохая и полезная, но может привести к сложностям выполнения работы ряда специалистов. Так в беседе с ИА Регнум адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин оценил предложение правительственной комиссии по профилактике правонарушений ввести административную ответственность за шум днём.

Адвокат Кочерин рассказал, какие плюсы и минусы несёт идея о штрафах за шум в дневное время
Fas. gov.ru
Штраф

Ранее как писали Известия, правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предложила ввести в России штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Актуальность нового наказания объясняется переходом значительной части россиян на удаленный режим работы во время и после пандемии COVID-19.

«Неплохая инициатива, но важно не переусердствовать. Надо разграничить то, что представляет опасность для здоровья, и тот шум, который возникает в процессе обычной жизнедеятельности, бытовой. Опасный вид шума, превышающий допустимую норму децибел, может испортить слух. Надо продумать, как регулировать его применение, может, подписывать какие-то разрешения, получать согласия. От нового законопроекта могут пострадать строительные, ремонтные службы, музыканты, вокалисты, которым нужны репетиции. Если, конечно, их шум не будет в пределах разумного», — отмечает Кочерин.

По словам адвоката, в документе должны быть чётко прописаны ограничения, какой тип и уровень шума будет не допустим и подвергаться административной ответственности. Кочерин отмечает, что жители многоквартирных домов в дневное время могут жаловаться и на лай собак, плач ребёнка, громкое прослушивание музыки, хотя это обычный бытовой шум, который не стоит облагать штрафом. При этом в целом адвокат поддерживает инициативу правительства, тем более, что сейчас уровень шума никак не регламентируется законодательством.

«Хорошо и правильно защитить граждан законом. Излишний шум в дневное время надо регулировать. Если государство не будет в это вмешиваться, то будут возникать самосуды, разбирательства вне закона, что приведёт к более неблагоприятным последствиям», — считает эксперт.

В настоящее время в России отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Госдума разрабатывала поправки в КоАП с целью урегулировать нарушение тишины в ночное время. На законопроектом работали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Также в Госдуме хотели ужесточить нормы для владельцев мотоциклов, автомобилей, квадроциклов и других транспортных средств, которые нарушают тишину граждан.