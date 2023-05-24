Москва, 24 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Инициатива о введении штрафа за нарушение тишины в дневное время неплохая и полезная, но может привести к сложностям выполнения работы ряда специалистов. Так в беседе с ИА Регнум адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин оценил предложение правительственной комиссии по профилактике правонарушений ввести административную ответственность за шум днём.

Fas. gov.ru Штраф

Ранее как писали Известия, правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предложила ввести в России штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Актуальность нового наказания объясняется переходом значительной части россиян на удаленный режим работы во время и после пандемии COVID-19.

«Неплохая инициатива, но важно не переусердствовать. Надо разграничить то, что представляет опасность для здоровья, и тот шум, который возникает в процессе обычной жизнедеятельности, бытовой. Опасный вид шума, превышающий допустимую норму децибел, может испортить слух. Надо продумать, как регулировать его применение, может, подписывать какие-то разрешения, получать согласия. От нового законопроекта могут пострадать строительные, ремонтные службы, музыканты, вокалисты, которым нужны репетиции. Если, конечно, их шум не будет в пределах разумного», — отмечает Кочерин.

По словам адвоката, в документе должны быть чётко прописаны ограничения, какой тип и уровень шума будет не допустим и подвергаться административной ответственности. Кочерин отмечает, что жители многоквартирных домов в дневное время могут жаловаться и на лай собак, плач ребёнка, громкое прослушивание музыки, хотя это обычный бытовой шум, который не стоит облагать штрафом. При этом в целом адвокат поддерживает инициативу правительства, тем более, что сейчас уровень шума никак не регламентируется законодательством.

«Хорошо и правильно защитить граждан законом. Излишний шум в дневное время надо регулировать. Если государство не будет в это вмешиваться, то будут возникать самосуды, разбирательства вне закона, что приведёт к более неблагоприятным последствиям», — считает эксперт.

В настоящее время в России отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Госдума разрабатывала поправки в КоАП с целью урегулировать нарушение тишины в ночное время. На законопроектом работали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Также в Госдуме хотели ужесточить нормы для владельцев мотоциклов, автомобилей, квадроциклов и других транспортных средств, которые нарушают тишину граждан.