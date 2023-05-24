Москва, 24 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал оперативную и предельно жёсткую реакцию на попытки прорыва украинских формирований на территорию России, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая группа украинских диверсантов атаковала Белгородскую область, обстреляв там жилые дома, административные здания и объекты гражданской инфраструктуры.

В регионе был введён режим КТО, диверсанты были заблокированы и разгромлены, а остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». По данным Минобороны, было уничтожено более 70 террористов. В результате этой атаки 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Пострадавшая в этой атаке россиянка рассказала, что украинские диверсанты обстреляли автомобиль, в котором находились дети. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.