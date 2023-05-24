Киев, 24 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. На территории Броварского района Киевской области проводят усиленные проверки граждан и транспортных средств на блокпостах. Об этом сообщила пресс-служба этого района.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По её информации, «фильтрационные мероприятия» по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов будут осуществляться на территории Броварского района 24 и 25 мая.

В связи с чем были введены такие меры, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, киевские власти приняли решение о сокращении времени комендантского часа. Согласно опубликованным данным, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00. Жителям столицы уже назвали предварительную дату введения изменений.

В Херсоне украинская администрация решила ввести в городе комендантский час продолжительностью 58 часов начиная с вечера 5 мая. Отмечается, что это необходимо для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов.

Ранее внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что дислоцированные в Херсоне подразделения Вооружённых сил Украины возводят в городе железобетонные укрепления, а также размещают в жилых районах воинские части с бронетехникой.