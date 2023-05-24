Ижевск, 24 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Семеро учеников от семи до восьми лет получили травмы при обрушении деревянной беседки на территории школы в удмуртском селе, сообщила 24 мая вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике Обрушение беседки

По данным МЧС, инцидент произошел в деревне Лудорвай, где разрушились строительные конструкции деревянной беседки на территории школы.

«На месте работают три бригады скорой помощи… Пятеро детей на дообследование направлены в Ижевск, еще двое осматриваются на месте», — написала Пинчук в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в красноярской школе на уроке истории в седьмом классе на детей с потолка обрушились люминесцентные лампы. Пострадали три ученицы. Девочек осмотрели школьные медработники, им была оказана первая помощь.