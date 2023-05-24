Нью-Йорк, США, 24 мая, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не принимали непосредственного участия в нападении на Белгородскую область, однако обеспечивали диверсантам поддержку, пишет 24 мая газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского источника.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, украинское военные поддерживали диверсантов, защищая границу в том районе на случай российской контратаки. Однако, заверил он, ни одного военнослужащего ВСУ на территории России не было.

Источник издания также признал, что диверсионная группа, напавшая на Белгородскую область, понесла потери. При этом откуда у боевиков оказалась американская техника, он объяснять не стал.

Как сообщало ИА Регнум, украинская ДРГ вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. Диверсанты обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. В результате этой атаки 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб.

В регионе был введён режим контртеррористической операции, который отменили 23 мая. Операцию по уничтожению террористов вели Вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Было уничтожено более 70 террористов.

Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 24 мая, что Россия и впредь будет жёстко пресекать любые террористические вылазки.