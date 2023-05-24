Москва, 24 мая, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Москву. У него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Также Лукашенко примет участие в Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Темой саммита станет «Евразийская интеграция в многополярном мире». Владимира Путин тоже готовится к выступлению на ЕАЭС 25 мая и намерен провести ряд встреч с лидерами стран в рамках данного мероприятия.

«После завершения этого форума главы государств отправятся в Кремль, где у них состоится неформальный обед, в ходе которого они продолжат свое общение», — пояснил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Армению на мероприятиях 24 мая будет представлять вице-премьер Мгер Григорян, а премьер Никол Пашинян присоединится к саммиту ЕАЭС на следующий день.

Предыдущий саммит ЕАЭС прошёл в Бишкеке 9 декабря 2022 года Помимо России, в объединение входят Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Наблюдателями выступают Узбекистан, Молдавия и Куба.

В мае Лукашенко также посещал с визитом Россию, приняв участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Однако белорусский лидер не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России после военного парада Победы на Красной площади.

14 мая Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что у белорусского лидера нет коронавируса, «просто человек заболел». Чем заболел — выяснилось лишь на днях — белорусский лидер перенёс аденовирус.

Медики отмечают, что аденовирусная инфекция, которой заражаются при контакте с людьми или заражёнными предметами, может протекать в кишечной форме, сопровождаться лихорадкой, приступообразной болью в животе, тошнотой и рвотой, диареей.

Глава Белоруссии уточнил, что его болезнь вызвана невозможностью уделить должное внимание здоровью, недомогание было вылечено за три дня.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь», — сказал Лукашенко.

В преддверии саммита, 22 мая белорусский президент встретился в послом в РФ Дмитрием Крутым и отметил, что Минск рассчитывает на докредитацию остатка от 1,5 млрд долларов на импортозамещение тех товаров, которые пропали после ухода США и «других недружественных стран с наших рынков». По его словам, Россия готова была выделять средства, чтобы заместить те направления, которые «оголились после ухода США и Запада в целом».