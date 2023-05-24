ДНР, 24 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Сотрудники российской полиции прибыли в освбождённый Артёмовск и приступили к работе, сообщил 24 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пресс-служба Дениса Пушилина/ТАСС Артёмовск

Сотрудники МВД проверят, остались ли в городе гражданские лица. В дальнейшем в Артёмовск прибудут сотрудники МЧС и начнутся работы по разминированию города.

«С сегодняшнего дня мы завели туда МВД. На следующем этапе заводим туда сотрудников министерства по ЧС, потому что для оценки объёмов разминирования необходимы материально-техническая база, наличие личного состава», — сказал Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Риск возможной новой атаки ВСУ на Артёмовск всё ещё существует, но «пик» этой опасности уже прошёл, ситуация на флангах стабилизировалась, добавил врио главы республики.

Как сообщалось ранее, 23 мая Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из административных зданий Артёмовска и заявил, что теперь открывается плацдарм для освобождения Славянска.

20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.