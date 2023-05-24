Москва, 24 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку «тема очень серьёзная».

Артем Геодакян/ТАСС Верующие около иконы Андрея Рублева «Троица»

«Будем разговаривать с экспертами. Тема очень серьёзная», — заявил Песков, комментируя мнение экспертов о нестабильном состоянии иконы, которое не позволяет вывезти её за пределы Третьяковской галереи в начале июня.

Он также отметил, что президенту России было доложено в состоянии иконы. Песков отметил, что ранее таких экспертных заключений не давалось.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении легендарной иконы «Троица» РПЦ.

Икона «Троица» до 1917 года находилась в Троице-Сергиевой лавре, после чего её отправили на реставрацию, а в апреле 1920 года передали Народному комиссариату (министерству) просвещения для выставления в музеях.

В 1929 году икону Рублёва передали Государственной Третьяковской галерее. Стены этого музея «Троица» покинула только во время эвакуации из Москвы в 1941 году. Её временно перевезли в Новосибирск. Икону снова выставили на обозрение в Третьяковской галерее в мае 1945 года.

Возвращение Русской православной церкви иконы «Троица» и раки (ковчега) с мощами князя Александра Невского имеет большое историческое значение, заявил глава РПЦ патриарх Кирилл на заседании Священного Синода.

Изначально икону хотели передать к 4 июня, на праздник Троицы. Но, по мнению специалистов, «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости процесса негативных изменений, этого делать не рекомендуется».

Сейчас икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника. 23 мая в Третьяковской галерее сделали заключение, что Русской православной церкви эту икону могут передать чуть позже, чем рассчитывали ранее, необходимо подготовить для неё оптимальные условия хранения.