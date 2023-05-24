Москва, 24 мая, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские спецслужбы выполняют свои функции и оберегают государственную тайну. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело арестованных за госизмену учёных из Новосибирска.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши спецслужбы выполняют свои функции, оберегают гостайну. Это важная работа, ведется постоянно», — сказал Песков.

На вопрос о том, что учёных всё чаще обвиняют в связях с Китаем, Песков ответил: «Я бы не делал выводы о каких-то тенденциях».

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая по делу о госизмене арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев. Он отправлен под домашний арест.

До этого дела о госизмене были возбуждены в отношении коллег Звегинцева учёных-аэродинамиков Анатолия Маслова и Александра Шпилюка. При этом, какие конкретно секретные данные могли разгласить научные сотрудники, неизвестно из-за засекреченности дел.

В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге скончался учёный, президент Арктической академии наук, капитан первого ранга в отставке Валерий Митько, который был фигурантом уголовного дело о государственной измене в форме шпионажа. Митько был 81 год, он находился под домашним арестом, вину не признал.