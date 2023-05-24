В Кремле прокомментировали дело учёных из Новосибирска
Москва, 24 мая, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские спецслужбы выполняют свои функции и оберегают государственную тайну. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело арестованных за госизмену учёных из Новосибирска.
«Наши спецслужбы выполняют свои функции, оберегают гостайну. Это важная работа, ведется постоянно», — сказал Песков.
На вопрос о том, что учёных всё чаще обвиняют в связях с Китаем, Песков ответил: «Я бы не делал выводы о каких-то тенденциях».
Как сообщало ИА Регнум, 16 мая по делу о госизмене арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев. Он отправлен под домашний арест.
До этого дела о госизмене были возбуждены в отношении коллег Звегинцева учёных-аэродинамиков Анатолия Маслова и Александра Шпилюка. При этом, какие конкретно секретные данные могли разгласить научные сотрудники, неизвестно из-за засекреченности дел.
В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге скончался учёный, президент Арктической академии наук, капитан первого ранга в отставке Валерий Митько, который был фигурантом уголовного дело о государственной измене в форме шпионажа. Митько был 81 год, он находился под домашним арестом, вину не признал.