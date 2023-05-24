Москва, 24 мая, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Кремль не имеет какой-то определённой позиции по предложению Совета Федерации к правительству о совершенствовании налогообложения блогеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА REGNUM Блогер

«Я не знаком с этой инициативой, нет специальной позиции по этому вопросу», — сказал представитель Кремля.

Ранее сенаторы предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о введении налогообложения за деятельность в интернете, в том числе деятельность блогеров. Инициаторы не исключают, что для создания механизма налогообложения в этой сфере необходимо подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. Подробности с кабмином пока не обсуждались.