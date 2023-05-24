Балаково, Саратовская область, 24 мая, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Торжественное открытие XII летней спартакиады работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023» состоялось 23 мая в спортивном комплексе «Форум» в г. Балаково Саратовской области. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС, это — региональный этап «Атомиады-2023», в ходе которого 85 спортсменов электроэнергетического дивизиона Росатома будут соревноваться в двух дисциплинах — гиревом спорте и настольном теннисе.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

В Балаково прибыли 11 команд Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных станций, а также сборная команда «Росэнергоатома», «Атомэнергоремонта» и «Атомтехэнерго».

«Коллеги, ваше участие в спортивных состязаниях — это огромная заявка о своей активной жизненной позиции в формировании здорового образа жизни, желании двигаться вперед и добиваться поставленной цели, — поприветствовала участников соревнований исполняющая обязанности начальника управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Наталья Бондаренко. — Надеюсь, что соревнования пройдут в теплой и дружественной обстановке, и каждому из вас спартакиада запомнится интересными и захватывающими моментами, станет для всех нас большим и ярким праздником!».

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС XII летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Отметим, что Балаково стал одним из четырех «атомных» городов, в которых в эти дни проходит летняя спартакиада. Спортсменов также встречает Десногорск (Смоленская область), Удомля (Тверская область) и Нововоронеж (Воронежская область). Участниками спартакиады станут порядка 400 спортсменов, 37 из которых представляют Балаковскую АЭС.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия активно участвуют в этой работе. Так, Балаковская АЭС при поддержке «Росэнергоатома» построила многофункциональный спортивный комплекс у гимназии №2 г. Балаково, тренировочный корпус досугового центра профсоюзной организации, атомная станция поддерживает развитие спорта как внутри предприятия, так и в регионе своего присутствия.