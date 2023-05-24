Москва, 24 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В акватории Черного моря морскими беспилотниками атакован российский разведывательный корабль проекта 18 280 «Иван Хурс». Об этом 24 мая сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

«Атака была успешно отражена. По первоначальным докладам, повреждений корабль не получил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в атаке участвовали три беспилотных аппарата. Инцидент произошёл в нейтральных водах после того, как судно прошло Босфор, в 40 морских милях от пролива.

По данным канала, есть основания полагать, что аппараты были запущены с коммерческого гражданского судна.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Он добавил, что в результате инцидента ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что три безэкипажных катера Украины пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Все судна были уничтожены, потерь с российской стороны нет.