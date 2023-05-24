Донецк, 24 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В Артёмовске находится много неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов, очень много предстоит разминировать. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Там очень много предстоит разминировать, и работы сапёрам предстоит очень и очень немало, ввиду того, что очень много взрывоопасных предметов, неразорвавшихся снарядов», — отметил он, добавив, что определенный опыт такой работы в регионе уже имеется.

Пушилин добавил, что несмотря на то, что разминирование будет продолжаться, штаб по оказанию помощи освобожденным территориям начнёт свою работу в Артёмовске в самое ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram-канале сообщила, что российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. По её информации, город российские штурмовики взяли 20 мая в 12:00.

По словам Пушилина, в настоящее время мирных жителей в Артёмовске нет, гражданские лица были эвакуированы из города. По его словам, ВС России помогали всем мирным жителям покинуть населённый пункт во время продвижения по городу.

Он также отметил, что пик тревожности в ситуации на флангах у Артёмовска прошёл, обстановка стабилизируется.