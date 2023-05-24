Москва, 24 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт 24 мая Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отмечается, что Лукашенко также примет участие в саммите ЕАЭС.

Темой мероприятия станет «Евразийская интеграция в многополярном мире». На саммите ожидают участия лидеров всех стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения).

На пленарном заседании второго Евразийского экономического форума выступит президент России Владимир Путин.

Выступление российского лидера намечено на 25 мая. У президента России Владимира Путина также запланирован ряд встреч с лидерами стран ЕАЭС.