Лукашенко прибыл с визитом в Москву
Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум
Москва, 24 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт 24 мая Telegram-канал «Пул Первого».
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
Отмечается, что Лукашенко также примет участие в саммите ЕАЭС.
Темой мероприятия станет «Евразийская интеграция в многополярном мире». На саммите ожидают участия лидеров всех стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения).
На пленарном заседании второго Евразийского экономического форума выступит президент России Владимир Путин.
Выступление российского лидера намечено на 25 мая. У президента России Владимира Путина также запланирован ряд встреч с лидерами стран ЕАЭС.