Ярославль, 24 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. По подозрению в получении взятки задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. Об этом 24 мая заявил журналистам глава региона Михаил Евраев.

Кадр из видео Татьяна Черемных

По его словам, Черемных и ещё несколько лиц были задержаны правоохранительными органами после проведения оперативных мероприятий.

«По приказу губернатора области с 24 мая данные должностные лица уволены с государственной службы», — сообщил Евраев.

Он добавил, что антикоррупционная комиссия при губернаторе проведёт комплексную проверку деятельности департамента транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая в Москве задержаны два прокурора по подозрению в получении взятки в размере $1 млн. Это бывший сотрудник главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Максим Ковалёв и прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов. Установлено, что Ковалёв через Швецова пытался оказать влияние на расследование одного из уголовных дел.