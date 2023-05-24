Берлин, 24 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц допускает, что ФРГ может поддержать западных союзников в процессе передачи руководству киевского режима истребителей F-16, несмотря на то, что страна не располагает такими самолётами.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Страны, которые не имеют F-16, могут здесь оказать поддержку, скорее, опосредованно, например, предоставлением инфраструктуры или обучением украинских пилотов», — сообщил военный в интервью газете Der Tagesspiegel.

По его словам, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно переставить на F-16. Командующий военно-воздушными силами Германии отметил, что в конечном итоге решение, будет ли Германия участвовать в «коалиции истребителей» для киевского режима и в каком объёме, зависит от политиков.

Ранее американские СМИ сообщали, что Соединённые Штаты Америки и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте. 21 мая президент США Джозеф Байден заявил о скором начале процесса обучения украинских лётчиков управлению истребителями F-16.

23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты.

Первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад поставляет Киеву всё более опасное вооружение потому, что не считает возможным переход конфликта в ядерную стадию и что такое мнение западных политиков ошибочно.