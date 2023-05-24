Нижний Новгород, 24 мая, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области сотрудники полиции начали проверку по факту использования дрона при создании трактористом клипа на песню Шамана «Я русский». Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе МВД РФ по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Квадрокоптер

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, снятое в Арзамасском районе. На кадрах видно, что при помощи трактора под песню Шамана на поле появилась надпись: «Я русский», дрон снял всё с высоты птичьего полёта.

Патриотичный клип набрал много просмотров в сети и получил положительный отклик, несмотря на это, сотрудники полиции начали проверку, поскольку в Нижегородской области с 31 октября 2022 года был введён запрет на использование беспилотников.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают, когда был снят ролик.

«Проверка проводится по факту размещения видео в интернете. Цель проверки — установить когда снят был клип. Если он был снят после 31 октября, то к авторам ролика могут быть применены штрафы до 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 11 мая, в 54 субъектах Российской Федерации установлены ограничения для использования воздушного пространства беспилотниками. Согласно данным Росавиации, за истекший период 2023 года был зафиксирован рост нарушений правил полёта беспилотников в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.