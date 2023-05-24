Москва, 24 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Поставки западными странами Украине новых типов вооружений могут лишь привести к эскалации конфликта и новым жертвам на Украине, но не отменят целей спецоперации России, заявила 24 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция», — сказала Захарова.

Так официальный представитель МИД прокомментировала участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «группы семи» в Хиросиме и переговоры о новых поставках оружия в Киев.

Днём ранее, 23 мая, с аналогичными комментариями выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев при этом подчеркнул, что Запад, судя по поставкам всё более опасного оружия на Украину, не считает реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный, но такое мнение западных политиков ошибочно.

Ранее американские СМИ сообщали, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 через третьи страны и таким образом «избежать» непосредственного вовлечения в конфликт. 21 мая президент США Джозеф Байден заявил, что процесс обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16 начнётся «скоро».

23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты. При этом в Пентагоне 23 мая сообщили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться «в долгосрочной перспективе» и что участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ они принимать не будут. Обучение лётчиков начнётся в ближайшие недели или месяцы, отметили также представители ведомства.