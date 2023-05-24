Захарова: никакие поставки оружия Украине не отменят целей СВО
Захарова заявила, что никакие поставки оружия Украине не отменят целей спецоперации
Москва, 24 мая, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Поставки западными странами Украине новых типов вооружений могут лишь привести к эскалации конфликта и новым жертвам на Украине, но не отменят целей спецоперации России, заявила 24 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция», — сказала Захарова.
Так официальный представитель МИД прокомментировала участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «группы семи» в Хиросиме и переговоры о новых поставках оружия в Киев.
Днём ранее, 23 мая, с аналогичными комментариями выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев при этом подчеркнул, что Запад, судя по поставкам всё более опасного оружия на Украину, не считает реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный, но такое мнение западных политиков ошибочно.
Ранее американские СМИ сообщали, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 через третьи страны и таким образом «избежать» непосредственного вовлечения в конфликт. 21 мая президент США Джозеф Байден заявил, что процесс обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16 начнётся «скоро».
23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты. При этом в Пентагоне 23 мая сообщили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться «в долгосрочной перспективе» и что участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ они принимать не будут. Обучение лётчиков начнётся в ближайшие недели или месяцы, отметили также представители ведомства.