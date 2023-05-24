Тамбов, 24 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин посетил пункт отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове. Вместе со своими коллегами — первым заместителем председателя Александром Орионовым, заместителем председателя регионального парламента Юрием Плужниковым, депутатами Олегом Крохиным и Игорем Телегиным — он посмотрел, в каких условиях проходит набор «контрактников». Как сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы, депутаты во главе с Евгением Матушкиным осмотрели пункт отбора и узнали, как организована здесь работа. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Миньков рассказал о том, что в связи с проведением специальной военной операции количество желающих служить по контракту увеличилось. Соответственно, появилась необходимость увеличения штата пункта отбора, чтобы процесс был организован быстро и чётко.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин с коллегами посетил пункт отбора на военную службу в Тамбове

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин с коллегами посетил пункт отбора на военную службу в Тамбове

В ходе визита председатель областной думы поинтересовался, чем можно помочь пункту отбора в плане укрепления материальной базы. «Мы видим, что хорошо организована работа, но нет предела совершенству. У депутатов есть желание оказать помощь, чтобы условия приёма по контракту граждан, у которых появилось стремление защищать нашу Родину и быть ей полезными, стали еще лучше», — отметил Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин с коллегами посетил пункт отбора на военную службу в Тамбове

Канцелярские товары, техника для копирования и сканирования документов, необходимое офисное оборудование — то, что всегда требуется в работе, отметили представители пункта отбора. «Депутаты, особенно члены фракции партии «Единая Россия», всегда живо откликаются на такие просьбы. К примеру, на собственные средства депутаты помогали приобрести вещи первой необходимости и предметы быта людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и приехать в Россию, в частности в Тамбовскую область. Депутаты неоднократно приезжали в пункты временного размещения граждан, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Также депутаты на постоянной основе собирают средства для помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО», — сказал Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин с коллегами посетил пункт отбора на военную службу в Тамбове