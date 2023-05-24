Донецк, 24 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении за сутки уничтожены два беспилотника ВСУ и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Об этом 24 мая сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооружённых сил РФ Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

«Расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ в районах: Житловка, Червоная Диброва», — сказал Савчук.

Он добавил, что барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил САУ «Гвоздика».

Также он отметил, что экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-35 нанесли авиационные удары по живой силе и легкобронированной технике ВСУ.

Кроме того, разведка обнаружила на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества перемещение подразделений 81-й бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. В результате огневого воздействия противник понёс значительные потери в личном составе и технике.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на купянском направлении российские войска сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Лозовой в ДНР. Кроме того, расчётом зенитного пушечного комплекса «Панцирь-С» был уничтожен беспилотник самолётного типа.