Москва, 24 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Доля граждан России, у которых в семье есть кредиты, выросла почти в два раза с 2009 года — с 26% до 46%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Согласно исследованию, половина россиян (51%) не имеет в настоящее время кредиты, 28% сообщили о наличии одного кредита, 11% — о двух кредитах, 3% — о трёх кредитных займах, 4% — о более четырёх.

Сообщается, что чаще всего кредиты берут лица в возрасте от 25 до 44 лет. В 2023 году среди лиц в возрасте 25–34 лет кредиты имеют 62% опрошенных, среди лиц в возрасте 35–44 лет — 59%. В 2013 году показатели для данных возрастных групп составили 44% и 39% соответственно.

Эксперты также отметили рост кредитной активности среди лиц старше 60 лет. Десять лет назад лишь 14% россиян этой возрастной категории имели кредиты, сегодня — 29%.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 28 апреля 2023 года. В нём приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк с участием Минфина России и других заинтересованных структур разработал стандарт защиты прав и интересов заёмщиков при урегулировании задолженности.

На первоначальном этапе соблюдение стандарта будет добровольным. Это позволит отработать практику его применения.