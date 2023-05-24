Москва, 24 мая, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета США в этом регионе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на Международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, в Сирии продолжается нормализация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет Вашингтона резко снижается

«Какие выводы из этого сделали в Госдепе? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчёты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — заявил Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что военная база США Эт-Танф, которая расположена на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях осуществления террористической деятельности в регионах России.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Нарышкин посоветовал англосаксам убираться к их старому приятелю — к дьяволу.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а ещё лучше убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — заявил он.

По данным СВР, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнёрами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России.

Он также добавил, что по информации СВР, очень болезненную реакцию у Великобритании и США вызывало достигнутое в марте текущего года при активном содействии КНР соглашение о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией.