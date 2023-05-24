США разрабатывают планы информационной войны против России, заявил Нарышкин
Нарышкин: США ведут разработку плана информационной войны с Россией
Москва, 24 мая, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета США в этом регионе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на Международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.
По его словам, в Сирии продолжается нормализация обстановки, уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет Вашингтона резко снижается
«Какие выводы из этого сделали в Госдепе? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчёты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — заявил Нарышкин.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что военная база США Эт-Танф, которая расположена на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целях осуществления террористической деятельности в регионах России.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Нарышкин посоветовал англосаксам убираться к их старому приятелю — к дьяволу.
«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а ещё лучше убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — заявил он.
По данным СВР, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнёрами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России.
Он также добавил, что по информации СВР, очень болезненную реакцию у Великобритании и США вызывало достигнутое в марте текущего года при активном содействии КНР соглашение о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией.