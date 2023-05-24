Москва, 24 мая, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Угроза радиации — это серьёзный аргумент для Европы, чтобы прекратить своё участие в украинском конфликте и перестать оказывать Киеву поддержку вооружением. Однако с целью избежать паники и социального напряжения европейские страны не спешат афишировать проблему движущегося в их сторону радиоактивного облака. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политический аналитик Павел Шипилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Ранее, 23 мая, румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила, что территорию Польши накрыло радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном на Украине. По её словам, облако нависло над Варшавой после удара ВС РФ «Кинжалом» по складу Вооружённых сил Украины в Хмельницком, где хранились эти боеприпасы.

Политолог напомнил, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев почти неделю назад рассказал об уничтожении на Украине обогащенных обеднённым ураном боеприпасов и об облаке радиации, которое направилось в сторону Западной Европы. Массовое замалчивание стран ЕС факта угрозы, по мнению политолога, предсказуемая реакция, чтобы избежать массовых протестов населения.

«Европейцам внушают мысль, что всё делается правильно, что граждане Европы не пострадают от каких-либо последствий участия в украинском конфликте. Но радиация — это более серьёзный аргумент, чтобы уйти с Украины и вообще об этом не вспоминать. Если в Европе объявят об облаке, то нарастёт социальная напряженность, начнутся народные протесты. Этого хотят избежать. Поэтому замалчивают проблему с радиоактивным облаком, которая напрямую связана с участием в конфликте на Украине», — считает Шипилин.

Политолог также отметил, что опасное облако является следствием непродуманной политики Великобритании, которая активно поставляет Киеву вооружение, в том числе урановые боеприпасы. При этом Лондон, как и Вашингтон, не задумывается о том, что подвергает реальной опасности своих европейских партнёров.

«Россия предупреждала, что если будут наноситься удары, то украинская земля будет подвержена заражению на многие десятилетия вперёд. Но англичан это не особо беспокоит, ведь они находятся далеко. Вопрос к европейцам. Их подвергают реальной опасности. Получается, что участие Европы в конфликте уже напрямую коснулось их самих. Мы предупреждали их, чтоб не лезли со своей помощью в вооружении. Но они решили поучаствовать и обрекли себя на довольно бедное небезопасное существование. Это первый звоночек для Европы, который должен их отрезвить», — отмечает Шипилин.

При этом в странах Западной Европы действительно стараются не придавать особого значения информации о радиоактивном облаке. Политолог Александр Рар, который находится в Германии, рассказал корреспонденту ИА Регнум, как у них освещается заявление сенатора из Румынии Шошоакэ.

«В Германии это считают полной пропагандой, что никакого облака нет. Это не позиция румынского правительства, а заявление отдельного человека, который, возможно, хочет посеять панику. Но в Германии сейчас никакой паники нет. Если бы облако действительно надвигалось, то скрыть это было бы невозможно. Тут достаточно независимых от НАТО служб, которое проводят измерения в воздухе. Были бы приняты соответствующие меры», — делится Рар.

Политолог также привёл в пример ситуацию с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что тогда население предупреждали о надвигающейся опасности, о радиоактивных облаках и распространении последствий ЧП во всех европейских странах. По мнению Рара, нужно подождать более точных сообщений, так как сейчас нет окончательной информации от соответствующих служб.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре по ситуации на северо-западе страны заявил, что после уничтожения боеприпасов с низкообогащённым ураном, которые коллективный Запад поставил Киеву, образовалось радиоактивное облако, уже движущееся в сторону Западной Европы.

Ранее, 13 мая, Вооружённые силы России поразили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого. Предполагалось, что на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон.