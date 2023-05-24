Москва, 24 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Россия и впредь будет жёстко пресекать любые террористические вылазки, как это было сделано в случае с диверсантами ВСУ в Белгородской области, заявила 24 мая на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Налёт диверсантов на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о высокой боеспособности ВСУ, — всё это провалилось. Все подобные террористические вылазки будут и далее жёстко пресекаться», — сказала Захарова.

Также она согласилась с мнением, ранее высказанным пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, что атака диверсантов на Белгородскую область вызвана желанием отвлечь внимание от освобождения Россией Артёмовска.

Диверсионная группа ВСУ проникла в Белгородскую область 22 мая. 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. В регионе был введён режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по уничтожению террористов вели вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Было уничтожено более 70 террористов.

Проникновение диверсантов на территорию России вызывает глубокую обеспокоенность, заявил Дмитрий Песков. Специальная военная операция продолжается в том числе и для того, чтобы этого не происходило, отметил он. События в Белгородской области могут обсудить 26 мая на заседании Совета безопасности, добавил Песков.