Киров, 24 мая, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Два педагога из Кировской области вошли в число награжденных президентом России Владимиром Путиным знаками отличия «За наставничество». Вручение государственных наград состоялось 23 мая в Москве.

Пресс-центр правительства Кировской области Двух кировских педагогов наградил президент РФ

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, это значимое событие для региональной системы образования, признание её качества. Это и свидетельство того, что в Кировской области достаточно сильная система школьного образования, где большое внимание уделяется патриотическому воспитанию ребят.

Главой государства отмечены знаками отличия «За наставничество» учитель Нина Окулова из Советского района и педагог Нина Чешаева из Пижанского муниципального округа. У обеих педагогический стаж — более 40 лет, оба педагога воспитали учеников, которым впоследствии было присвоено звание Героя России.

По информации регионального министерства образования, сегодня в образовательных учреждениях Кировской области трудятся более 23 тысяч педагогов. Из них почти четверть — 5 364 человека — имеют высшую квалификационную категорию. 99 работников системы образования удостоены государственных наград, в том числе 75 педагогов — почетных званий «Заслуженный учитель РСФСР», «Заслуженный учитель Российской Федерации». Также ряд педагогов региона награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодарностями президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в Год педагога и наставника в Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова введен комплекс мероприятий для поддержки и поощрения учителей. Так, с 1 января 2023 года повышена заработная плата всем педагогическим работникам на 11%. Установлены доплаты к окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам. Учреждена премия в размере 5 тысяч рублей для учителей физики и математики, подготовивших выпускников, которые выбрали и успешно сдали ЕГЭ по профильной математике и физике. Это сделано и для повышения интереса учащихся к точным дисциплинам, что позволит им продолжать образование по техническим специальностям, в которых промышленность региона испытывает дефицит.

Впервые 20 лучшим педагогам, проявившим себя в профессиональной деятельности, будет вручаться премия губернатора в размере 100 тысяч рублей, а также премия правительства области в размере 50 тысяч рублей для педагогов в районах. Выделены средства из областного бюджета на 6 квартир для педагогов областных школ. Новым улицам строящихся микрорайонов будут присвоены имена выдающихся педагогов — жителей Кировской области.