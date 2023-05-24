Пекин, 24 мая, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Москва и Пекин, противостоящие попыткам западным странам сохранить свою гегемонию в мире и использовать незаконные санкции для навязывания своей воли другим государствам, дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут условия для продвижения вперёд. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний

По его словам, Россию и Китай связывают многовековые узы добрососедства, партнёрства и сотрудничества, которые имеют особое значение в условиях «усиливающейся турбулентности» на международной арене.

«Наши страны вместе противостоят попыткам коллективного Запада сохранить глобальное доминирование, использовать незаконные санкции для навязывания своей воли независимым государствам», — сказан он в ходе встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Мишустин также выразил уверенность, что Москва и Пекин дадут отпор опасным устремлениям и создадут благоприятные условия для продвижения к общим стратегическим целям.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНР попросил премьер-министра РФ передать привет президенту Владимиру Путину. Он также отметил, что первый визит российского премьер-министра в Китай был успешным — проведены результативные переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также прошёл российско-китайский бизнес-форум в Шанхае.